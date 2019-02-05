Саудівська Аравія поставляє "Аль-Каїді" американську зброю, - CNN

Фото: американські бронеавтомобілі опинилися на озброєнні бойовиків (wikipedia.org)

CNN вважає, що Ер-Ріяд таким способом підкуповує терористів в Ємені

Саудівська Аравія та її союзники по коаліції забезпечують американською зброєю пов'язаних з "Аль-Каїдою" терористів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування CNN.

Як стверджує CNN, Саудівська Аравія і ОАЕ використовували американську зброю для підкупу формувань салафітів та інших угруповань, які воюють в Ємені, в порушення угод з США. В результаті, наприклад, на озброєнні забороненого в США угруповання "Абу Аббас" виявилися бронеавтомобілі Oshkosh M-ATV. Крім того, "Аль-Каїда" отримала протитанкові комплекси TOW.

Як стверджують в Ер-Ріяді та Абу-Дабі, зброя поставляється союзникам у війні з проіранськими формуваннями. У той же час CNN стверджує, що вона застосовується проти мирного населення Ємену.

У Пентагоні зазначили, що американська сторона продовжує досліджувати дані факти.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон формує на Близькому Сході антиіранську коаліцію.

В кінці минулого року президент США Дональд Трамп оголосив, що відновлення Сирії профінансує Саудівська Аравія.