Саудівська Аравія призупиняє військову операцію в Ємені, - Reuters

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією оголосить про призупинення військової операції в Ємені у відповідь на заклик ООН про припинення вогню на фоні пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними трьох джерел видання, опівночі саудівська коаліція оголосить про перемир'я, яке набуде сили в четвер та буде діяти на всій території Ємену.

Зазначається, що рішення про призупинення військової операції частково пов'язане з заходами з протидії поширення коронавірусу. При цьому в Ємені наразі не зафіксовано жодного випадку зараження.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутереш закликав припинити всі збройні конфлікти у світі через загрозу з боку коронавірусу. Гутереш назвав коронавірус спільним ворогом людства, який завдає найбільшого удару країнам, ослабленим війною.

Крім того, Гутереш називав кризу, спричинену пандемією коронавірусу, найважчою з часів Другої світової війни. Пандемія коронавірусу буде мати економічні наслідки, які супроводжуються небаченою раніше рецесією.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз вимагає від Росії та підконтрольних їй бойовиків надати ОБСЄ та міжнародним організаціям безперешкодний доступ до окупованих територій Донбасу. Доступ ОБСЄ до окупованих територій є важливим в умовах пандемії коронавірусу.