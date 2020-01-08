Саудівська Аравія призупинила транзит нефтянных танкерів через Ормузьку протоку

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Таке рішення було прийнято на тлі ракетних ударів по Ірану військових об'єктах США в Іраку

У середу вранці, 8 січня, танкерний оператор Bahri заявив, що призупиняє рух суден через Ормузьку протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Таке рішення було прийнято на тлі ракетних ударів по Ірану військовим об'єктам Сполучених Штатів в Іраку.

"Рекомендується утриматися від транзиту через протоку Ормуз до 16:00 8 січня по саудівському час", - йдеться в повідомленні Ваһгію

Джерела WSJ повідомляють, що нафтовий гігант Saudi Aramco розглядає можливість перевезення своїх продуктів в обхід Ормузської протоки.

Вартість добового фрахту нафтових танкерів класу VLCC на тлі загострення ситуації на Близькому Сході і загроз з боку Ірану заблокувати Ормузьку протоку підскочила до 130 тис. доларів.

Bahri має більш ніж 30 танкерами VLCC. Всього через Ормузьку протоку, який представляє собою вузький судноплавний шлях з Перської затоки в Індійський океан, щодня проходить близько 20% всіх світових поставок нафти.

Нагадаємо, вночі 7 січня по військовій базі США в Іраку було завдано ракетного удару. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції. За даними іранського телебачення, в результаті ракетного обстрілу американських об'єктів загинули 80 людей. У Вашингтоні інформацію про загиблих поки не підтвердили.

Крім того, вранці 8 січня в Ірані сталася аварія літака української авіакомпанії МАУ. За даними українського МЗС, на борту літака знаходилися 176 осіб, з них 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 громадян України - двоє пасажирів і екіпаж літака.