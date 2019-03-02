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Саудівська Аравія позбавила сина бен Ладена громадянства

Новини » Політика    02.03.2019 - 13:10
Саудівська Аравія позбавила сина бен Ладена громадянства
Фото: Хамза бен Ладен (з відкритих джерел)

Хамзу бен Ладена позбавили громадянства ще у лютому

Саудівська Аравія позбавила сина колишнього ватажка "Аль-Каїди" Хамзу бен Ладена свого громадянства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії опублікувало відповідний указ у лютому, проте відомо про це стало тільки напередодні. Таким чином, Хамза бен Ладен більше не є підданим королівства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США оголосили нагороду за інформацію про місцезнаходження сина бен Ладена. Зокрема, Держдепартамент США готовий виплатити нагороду в 1 мільйон доларів.

Вашингтон називає його одним з лідерів терористичного угрупування. За інформацією Держдепартаменту, з серпня 2015 року він закликав прихильників здійснювати напади на США та їх західних союзників, щоб помститися за ліквідацію Усами бен Ладена.

Зазначимо, у 2017 році в Саудівській Аравії затримували брата бен Ладена. Главу будівельної групи Binladin Бакра бен Ладена заарештовували за підозрою в корупції. Як відомо, сім'я бен Ладена пов'язана з королівською сім'єю. Фінансові інтереси сім'ї представляє Saudi Binladin Group.

 

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