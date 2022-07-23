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Саудівська Аравія та Ірак значно збільшили постачання нафти до Європи, - Bloomberg

Фото: Саудівська Аравія та Ірак значно збільшили постачання нафти в Європу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Саудівська Аравія і Ірак нарощують постачання нафти в Європу на тлі поступової відмови від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Постачання з Близького Сходу могли збільшитися до 2,2 млн барелів на добу. Це на 90% більше, ніж у січні (останній повний місяць до початку війни Росії проти України).

Саудівська Аравія поставляє танкери з нафтою в Єгипет, звідти сировина потрапляє в трубопровід Sumed, який з'єднує термінал Айн-Сохна на березі Червоного моря з середземноморським портом Сіді-Керір. Там нафта знову відвантажується в танкери і прямує до Європи.

За перші три тижні липня по трубопроводу надходило понад 1 млн барелів нафти на добу - це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2021 року і на 200 тисяч барелів більше, ніж минулого місяця.

Ірак направляє нафту тільки морським шляхом. В цілому танкери, які йшли з Перської затоки в Середземне море через Суецький канал, перевозили близько 1,2 млн барелів нафти на добу. Найбільше нафти відвантажувалося в Іраку.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен назвала "обнадійливими" переговори з Індією про пропоновану цінову стелю на російську нафту. Вашингтон просуває план, щоб знизити ціни на нафту і ускладнити Москві фінансування війни проти України.

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