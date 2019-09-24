Саудівська Аравія блокує звіт ООН про океани та зміну клімату

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У звіті ООН підкреслюється необхідність скорочення викидів вуглецю

Представники Саудівської Аравії блокують схвалення комплексного звіту ООН щодо необхідності скорочення видобутку викопного палива, з метою уникнути згубних для людства кліматичних змін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PressTV.

Як зазначається, у звіті ООН підкреслюється необхідність скорочення викидів вуглецю.

"Саудівська Аравія блокує прийняття комплексного звіту ООН про океани та зміни клімату, оскаржуючи попередній звіт ООН, в якому підкреслюється необхідність скорочення викидів вуглецю, спричинених спалюванням викопного палива", - йдеться у повідомленні.

Звіт розміром у 30 сторінок заплановано оприлюднити у середу вранці, 25 вересня.

"Минуло 24 години, саудівці абсолютно не погоджуються на жодні компроміси. Вони підривають наукову складову, яка лежить в основі цього звіту, і це зневажливо", - заявив один з учасників процесу.

Суть суперечки полягає у доцільності заходів щодо обмеження глобального потепління на межі у 1,5 градусів за Цельсієм.

Цей звіт детально описує згубні наслідки для людства від переходу цієї межі та необхідність значних скорочень у використанні викопного палива.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що останні п'ять років, з початку 2015 року до кінця 2019 року, стали найгарячішим періодом за всю історію. Про це повідомили в ООН. Середня глобальна температура в поточній п'ятирічці - на 1,1 градуса Цельсія вища, ніж в доіндустріальний період (1850-1900 роки), та на 0,2 градуси вища, ніж у 2011-2015 роках.

Крім того, Німеччина приєднається до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов'язуються припинити використання енергії з вугілля. Відмова від використання вугілля є головним елементом для глобальної захисту клімату.