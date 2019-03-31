Саудівська Араваия прослуховувала телефон гендиректора Amazon

Спеціальний слідчий, який був найнятий для перевірки повідомлень американських таблоїдів, Гевін де Беккер повідомив, що уряд Саудівської Аравії зламало телефон виконавчого директора Amazon Джефа Безоса, щоб отримати доступ до його особистих даних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що Безос найняв спеціального слідчого після того, як в одному з американських таблоїдів з'явилися його особисті фотографії і текстові повідомлення.

"Наші слідчі і кілька експертів з великою впевненістю прийшли до висновку, що саудити мали доступ до телефону Безоса і отримали особисту інформацію", - заявив Беккер.

Беккер вважає, що злом пов'язаний з тим, що Безос володіє газетою The Washington Post, яка широко висвітлювала вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі у консульстві Саудівської Аравії на території Стамбула.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що засновник американської компанії Amazon Джефф Безос залишився на першій позиції в рейтингу найбагатших людей планети. У минулому році Безос став першим, хто очолив список мільярдерів Forbes з капіталом 100 млрд доларів і більше.