Саудовская Аравия снижает цены, ускорив цунами на рынке нефти

Нефть марки Brent упала 7 апреля почти на 4% до 63 доллара за баррель, четырехлетнего минимума. Позже цены поднялись до 64 долларов. West Texas Intermediate приблизилась к 60 долларам.

Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco снизила цену на нефть Arab Light для своих крупнейших покупателей в Азии на май. Это произошло всего через несколько дней после того, как ОПЕК+ объявила о неожиданно большом повышении добычи.

"Рынки начинают неделю, все еще охваченные паникой", - сказала Вандана Хари, основательница Vanda Insights в Сингапуре. "Никто не осмелится выбрать дно" и "встать на пути цунами продаж", - сказала она.

Обвал рынков из-за тарифов Трампа

Нефть - наряду с другими промышленными и сельскохозяйственными товарами, а также акциями - резко упала, поскольку волна тарифов и ответные меры со стороны Китая подорвали аппетит к риску. Потери нефти усугубились неожиданным шагом альянса ОПЕК+ по увеличению. Сочетание рисков для спроса на сырую нефть с дополнительным производством вызвало опасения по поводу глобального избытка.

Отражая быстро ухудшающиеся настроения, Goldman Sachs снизил свои прогнозы цен во второй раз менее чем за неделю. Согласно пересмотренному прогнозу, Brent на декабрь составит 62 долларов за баррель, что на 4 доллара меньше предыдущего прогноза.

Пересмотр банка включает в себя понижение ВВП, "включая прогноз стагнации экономики США", - заявили аналитики. Риски "остаются в сторону понижения, поскольку риск рецессии еще больше вырос, а поставки ОПЕК+ могут вырасти больше, чем мы предполагаем", - заявили они.

Президент США Дональд Трамп давил на альянс ОПЕК+, чтобы "снизить цену на нефть", что, по его словам, необходимо для снижения инфляции и усиления давления на Россию, чтобы помочь положить конец войне против Украины. Саудовская Аравия также снизила цены для США и Европы, хотя снижение было гораздо меньшим, чем для азиатских покупателей.

"По умолчанию все рисковые активы будут продолжать снижаться до тех пор, пока Трамп не скажет или не подаст сигнал о чем-то, что заставит инвесторов остановиться и пересмотреть свои опасения по поводу рецессии", - сказал Хари.