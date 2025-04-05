Бензин и "дизель" в Украине могут подешеветь: на сколько и почему

Цены на топливо на АЗС в Украине могут снизиться на 2-3 гривны за литр ориентировочно через месяц, если мировая цена на нефть продержится на уровне 65 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна.

"Если низкие цены на нефть сохранятся в течение определенного времени (минимум 10-14 дней), тогда, безусловно, можно будет ожидать снижения цен на заправочных станциях (в Украине - ред.) через пару недель. Цены могут снизиться на 2-3 гривны за литр", - сказал он.

Почему цены на АЗС снизятся только со временем

Чтобы цены на топливо в Украине начали реагировать на стоимость нефти, некоторое время должен удерживаться тренд низкой цены на сырье, говорит Куюн.

Затем еще должно пройти пару недель, чтобы были сработаны предыдущие, более дорогие запасы и украинские топливные компании приобрели нефтепродукты, которые были изготовлены из более дешевой нефти.

"В любом случае быстрых изменений не будет, потому что всегда есть инерция, обусловленная наличием запасов. Кроме того, прошло мало времени (цена на нефть падает только второй день подряд - ред.)", - добавил Сергей Куюн.

По информации "Консалтинговой группы А-95", по состоянию на 4 апреля средние цены на АЗС на бензин А-95 составляли 55,76 гривен за литр, на дизельное топливо - 54,44 гривен за литр и на сжиженный газ - 36,12 гривен за литр.

На сколько и почему подешевела нефть

По данным Bloomberg, цена на фьючерсы по поставке сырой нефти эталонного сорта Brent в июне 2025 года снизилась на 12,5% со 2 по 4 апреля (включительно) - с 75 до 65 долларов за баррель. Последний раз цена достигала такого низкого значения четыре года назад - в начале апреля 2021 года.

Снижение цен произошло на фоне решения президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на импортные товары и политики ОПЕК+ по увеличению добычи нефти.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин против других стран мира. Больше о политике Трампа и ее влиянии на мировую торговлю - в статье "Экономическая катастрофа". Как торговая война Трампа бьет по мировым рынкам".

Новый тариф для Китая был определен на уровне 34%, для ЕС - 20%. Украина получила универсальную для всех пошлину на уровне 10%. Позже Китай сделал ответный шаг и объявил о введении зеркальных пошлин на товары из США.

3 апреля объединение стран ОПЕК+ (13 стран-экспортеров нефти, а также такие страны, как Россия, Казахстан и Азербайджан) приняло решение увеличить совместную продажу нефти на мировой рынок с начала мая на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналитик компании-нефтетрейдера Onyx Commodities Ltd Генри Чилингуриан заявил, что если ОПЕК+ хочет удерживать цены на нефть на низком уровне, организация не могла выбрать лучшего для этого времени, чем после объявления новых пошлин Дональдом Трампом.