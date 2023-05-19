Саудовская Аравия заявила о нейтралитете в отношении войны РФ против Украины

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что страна официально придерживается нейтралитета в конфликте между Россией и Украиной. Это произошло после визита Зеленского в Джидду и его выступления на саммите Лиги арабских государств.

По словам министра, Саудовская Аравия выбрала "активный нейтралитет".

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Напомним, сегодня, 19 мая, Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и принял участие в саммите Лиги арабских государств. Также с ним прибыл лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Фото: Наследный принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

В ходе визита президент встретился с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. В ходе переговоров, среди прочего, они обсудили украинскую формулу мира.

Саудовская Аравия и война России против Украины

Министр иностранных дел Саудовской Аравии во время визита в Украину, который состоялся в феврале этого года, подписал документы о предоставлении помощи Украине.

Тогда было подписано два документа с пакетом пособия на 400 миллионов долларов. Начиная с марта этого года в Украину было отправлено не менее 5 самолетов с гуманитарной помощью.

Кроме того, Саудовская Аравия хочет быть посредником между Украиной и РФ, в частности, по вопросу обмена пленными.

В то же время, по данным западных СМИ, Саудовская Аравия несмотря на войну в Украину продолжала импортировать миллионы баррелей нефтепродуктов из России. Так, в марте этого года страна импортировала из РФ рекордное количество дизтоплива.

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