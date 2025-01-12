Саудовская Аравия призвала дипломатов ЕС снять санкции с Сирии

Как пишет издание, европейские и ближневосточные дипломаты встретились в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, чтобы обсудить будущее Сирии. В ходе встречи представители принимающей страны призвали европейцев снять санкции с Сирии, чтобы ускорить восстановление страны и ее экономики после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада в декабре 2024 года.

В свою очередь США и европейские страны с осторожностью относятся к исламистским корням новых правителей Сирии - бывших повстанцев, которые свергли Асада. Поэтому было сделано заявление о том, что прекращение санкций зависит от прогресса политического перехода.

NBC News пишет, что временное правительство во главе с бывшими повстанцами пообещало перейти к плюралистической, открытой системе. Оно ищет международную поддержку, поскольку страна пытается оправиться от почти 14 лет гражданской войны, в которой погибло около 500 000 человек и которая привела к перемещению половины довоенного населения в 23 миллиона человек.

Как сообщается, новый министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шайбани тоже присутствовал на воскресном собрании.