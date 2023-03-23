Саудовская Аравия и ОАЭ готовят многомиллиардные инвестиции в SpaceX Маска

Фонды Саудовской Аравии и ОАЭ планируют инвестировать многомиллиардный транш в компанию SpaceX Илона Маска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что раунд финансирования оценит производителя ракет примерно в 140 млрд долларов. По данным венчурной компании Space Capital, SpaceX привлекла всего 2 млрд долларов в 2022 году и 2,6 млрд долларов в 2020 году.
Представители компании и Morgan Stanley сообщили инвесторам, что холдинговая компания Water and Electricity Holding Company из Саудовской Аравии, входящая в суверенный фонд благосостояния страны, и Alpha Dhabi из Объединенных Арабских Эмиратов участвуют в раунде финансирования.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Илона Маска SpaceX недавно показала фотографию своих спутников Starlink V2 Mini следующего поколения.
Также сообщалось, что SpaceX запустила в космос спутники V2 mini. Аппарат будет предоставлять усовершенствованный сигнал для системы интернета Starlink.
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