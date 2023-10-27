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Саудовская Аравия пригрозила катастрофой в регионе в случае операции Израиля в Секторе Газа, - NYT

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В последние дни официальные лица Саудовской Аравии решительно предупредили США о том, что наземная операция Израиля в Секторе Газа может стать катастрофой для Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам источников издания, Саудовская Аравия неоднократно обращалась с этим призывом к высокопоставленным американским чиновникам.

Один из сотрудников администрации президента США Джо Байдена сказал, что саудовцы, очевидно, не хотят израильского вторжения в Сектор Газа. Саудовские чиновники также передали предупреждения о наземной операции американским законодателям. 

Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от штата Коннектикут и член Комитета по вооруженным силам, был одним из 10 сенаторов, которые в минувшие выходные встречались с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, фактическим правителем королевства, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"Саудовское руководство выразило надежду, что наземной операции удастся избежать по соображениям стабильности, а также в связи с гибелью людей", а саудовские официальные лица предупредили, что она будет "крайне вредной", - заявил Блюменталь.

Война в Израиле

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и похищали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом вглубь территории ЦАХАЛ не входил.

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Саудовская АравияСектор ГазаСоединенные Штаты АмерикиИзраиль