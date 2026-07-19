Саудовская Аравия получит от Трампа право на собственное обогащение урана - CNN

Что задерживает подписание соглашения

Проект ядерного соглашения, предусматривающего поддержку США гражданской ядерной программы Эр-Рияда, до сих пор ожидает подписи президента Трампа - несмотря на то, что переговоры между США и Саудовской Аравией завершились еще в октябре 2025 года.

По словам осведомленных источников, задержку с подписью частично повлекла продолжающаяся война с Ираном - по словам самого Трампа, ее начали именно для того, чтобы помешать Тегерану использовать обогащенный уран для создания ядерного оружия.

Часть чиновников в Конгрессе также считает, что администрация медлит, чтобы избежать двухпартийной резолюции неодобрения, которая могла бы заблокировать соглашение.

Что говорит Белый дом

Белый дом не ответил на вопрос о соглашениях, переадресовав CNN к заявлению министра энергетики Криса Райта с октября 2025 года.

"Мы договорились о соглашении по гражданскому ядерному сотрудничеству. Вместе с двусторонними соглашениями о гарантиях мы хотим развивать наше партнерство, принести американские ядерные технологии в Саудовскую Аравию и сохранить жесткую преданность нераспространению", - заявлял тогда Райт.

В чем особенность сделки

По словам источника, еще в начале года администрация Трампа кратко ознакомила часть членов Конгресса с основными контурами соглашения, и даже тогда ее подавали как содержащую особое положение, позволяющее определенный уровень внутреннего обогащения урана и/или переработки плутония. По словам источника, это было бы "беспрецедентным" для подобного соглашения.

Условия обогащения урана содержат ограничения, установленные в США, однако детали этих ограничений остаются непонятными.

Почему это отличается от соглашения по ОАЭ

Проект соглашения не требует от Саудовской Аравии принять стандартное усиленное соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, известное как "Дополнительный протокол". Соглашение о гарантиях будет заключаться только между США и королевством.

Это контрастирует с соглашением 2009 года между США и ОАЭ, согласно которому Эмираты согласились на усиленный надзор МАГАТЭ и отказались от обогащения и переработки.