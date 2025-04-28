Саудовская Аравия и Катар выплатят 15 млн долларов долга Сирии

Саудовская Аравия и Катар пообещали выплатить долг Сирии перед Всемирным банком. Таким образом, будет устранено одно из препятствий для получения финансовой помощи от международного кредитора.

Страны Персидского залива объявили о своей готовности погасить около 15 млн долларов оставшейся задолженности. Это случилось после переговоров высокого уровня о послевоенном восстановлении Сирии, которые прошли в кулуарах заседаний Всемирного банка и МВФ на прошлой неделе. Государства стремятся поддержать экономическое восстановление под руководством нового президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа.

В то же время, санкции США, введенные против администрации экс-президента Башара Асада, остаются серьезным препятствием для получения Сирией необходимой помощи для восстановления после многолетней гражданской войны. Конфликт, унесший жизни более 600 тысяч человек и вынудивший миллионы покинуть свои дома, почти вдвое сократил ВВП страны по сравнению с 2010 годом - последним перед его началом. Как пишет СМИ, стоимость восстановления Сирии оценивается в 400 млрд долларов.

На прошлой неделе конгрессмены-республиканцы Кори Миллс и Марлин Статцман посетили Дамаск и встретились с Аш-Шараа в рамках неофициальной поездки, организованной влиятельными сирийцами, проживающими в США. Миллс сообщил Bloomberg, что он провел переговоры с Аш-Шараа об условиях частичного снятия экономических санкций и доставит письмо от Аш-Шараа президенту США Дональду Трампу.