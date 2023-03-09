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Саудовская Аравия хочет от США ядерной помощи для мира с Израилем, - WSJ

Фото: наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Саудовская Аравия просит США предоставить гарантии безопасности и помочь в развитии своей гражданской ядерной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В настоящее время США пытаются установить дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Израилем. Заключение соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией стало приоритетом для президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что это происходит на фоне надвигающейся конфронтации с Ираном из-за его ядерной программы и военной помощи России во время войны против Украины. Администрация Байдена активно участвует в сложных переговорах, и любое соглашение изменит политический ландшафт Ближнего Востока.

"Требования Саудовской Аравии по гарантиям безопасности и ядерной помощи являются одними из серьезных препятствий на пути к соглашению, поскольку некоторые вашингтонские законодатели, вероятно, будут выступать против этих мер", - говорится в материале.

Саудовская Аравия по-прежнему осторожно относится к заключению соглашения, которое будет критиковаться в арабском мире и усилит напряженность в отношениях с Ираном.

"Нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией при содействии США отвечает интересам всех трех сторон", - сказал бывший посол США в Израиле Дэниел Шапиро.

В последние годы Саудовская Аравия активизировала связи с Израилем в сфере безопасности с прицелом на противостояние с Ираном и видит растущий потенциал для деловых соглашений, поскольку королевство стремится диверсифицировать свою экономику, отказавшись от нефти. Официальные лица Саудовской Аравии хотят поддержки США по обогащению урана и разработке собственной системы производства топлива. Американские и израильские официальные лица опасаются, что это позволит Саудовской Аравии разработать ядерное оружие и ускорить гонку вооружений с Ираном, имеющим ядерную программу, являющуюся предметом множества санкций США.

Саудовская Аравия также хочет жестких гарантий того, что США придут на защиту королевства, когда это нужно. Но прошлые попытки Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов получить такие гарантии США были отвергнуты.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль-Сауд заявил в воскресенье, 11 декабря, что арабские соседи Ирана в Персидском заливе будут активнее действовать, чтобы укрепить свою безопасность, если Тегеран получит ядерное оружие.

В ноябре США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильСаудовская Аравия