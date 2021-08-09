РАУ рекомендує представникам адвокатури в ВРП скласти повноваження через зміни до законодавства

РАУ вважає, що окремі вимоги, встановлені законом №1635-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" мають дискримінаційний характер.

"Враховуючи відсутність конституційних основ для формування Етичної ради з переважним правом голосу міжнародних експертів, а також обмеження незалежності членів ВРП при прийнятті ними рішень у межах наданих їм повноважень, РАУ прийняла рішення рекомендувати членам ВРП розглянути можливість скласти повноваження у зв’язку з неможливістю здійснювати діяльність в умовах зміненого законодавства", - йдеться у повідомленні.

Це рішення має рекомендаційний характер, оскільки відкликання обраних до ВРП адвокатів, відповідно до законодавства, може ухвалити виключно з’їзд адвокатів України.

Крім того, представництвам НААУ за кордоном буде доручено провести моніторинг інформації про діяльність міжнародних експертів, яких буде запропоновано до складу Етичної ради при ВРП.