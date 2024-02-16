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САУ Caesar и не только. Украина получит от Франции новую военную помощь, - Зеленский

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в которую войдут артиллерийские установки Caesar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

"Благодарен за всю ту чрезвычайно точную и сильную помощь", - сказал президент.

По его словам, Украина получит еще один важный пакет военной поддержки.

В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.

Соглашение о гарантиях безопасности

Напомним, сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.

Он уже встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны.

Макрон заявил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины, которое сегодня, 16 февраля, было подписано с Францией, будет действовать 10 лет.

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