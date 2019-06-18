Саррі визначився з першими трансферними цілями "Ювентуса"

Новоспечений наставник "Ювентуса" Мауріціо Саррі визначився з першими трансферними пріоритетами. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією видання, 60-річний фахівець хоче бачити у своїй команді захисника ПСЖ Маркіньоса і нападника "Інтера" Мауро Ікарді.

Перехід останнього ускладнюється через його високої зарплати в паризькому клубі, де він заробляє 10,2 млн євро в рік. Бразилець оформив 3 голи і 2 ассисти в 30 поєдинках минулого розіграшу Ліги 1.

Угода по Мауро Ікарді вважається більш вірогідною через рішення "нерадзуррі" виставити гравця на трансфер. Аргентинець в минулому сезоні взяв участь в 29 зустрічах Серії А, записавши на свій рахунок 11 голів і 4 результативні передачі.

Нагадаємо, "Челсі" планує повернути Ігуаїна в "Ювентус" після закінчення оренди.