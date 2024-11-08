В Саратове вспыхнул пожар на НПЗ после атаки дронов (видео)

Жители российского Саратова пожаловались на атаку дронов ночью 8 ноября. На местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Губернатор Саратовской области заявил, что ночью над регионом якобы уничтожили дрон. По его словам, в промышленной зоне Заводского района упали обломки.
В сети опубликованы кадры пожара на НПЗ в Саратове. Жители писали, что это якобы факел завода. Однако на кадрах заметно, что он находит правее места возгорания.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод более известен как завод "Крекинг". Он входит в структуру "Роснефти". Завод находится в Заводском районе Саратова, где, по словам губернатора, упали обломки.
Минобороны РФ заявляет, что якобы ночью российская ПВО ликвидировала 17 дронов. Из них шесть - над Воронежской областью, шесть - над Саратовской, четыре - над Белгородской, один - над Брянской.
Стоит отметить, что украинские воины совершили десятки операций, "охотясь" на российской нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Защитники атакуют объекты, поддерживающие армию РФ и обеспечивающие оккупационные войска топливом.
По данным Службы внешней разведки, три российских НПЗ частично остановили работу. Причиной тому стал незаконченный ремонт. Россияне не смогли завершить ремонтные работы в октябре из-за санкций.
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