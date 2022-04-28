У Саратові впав військовий гелікоптер

У Саратові (Росія) звалився гелікоптер, який виконував навчальний політ. Попередньо загинули двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Вертоліт впав у районі Кумисної галявини, неподалік кафе "Лазурне". Поки що відомо про двох загиблих - бортмеханіка та курсанта. Ще одна людина, яка перебувала на борту, вижила, вона в шоковому стані, отримала сильні забої.
"На території Кумисної поляни сталося падіння вертольота "Ансат", який здійснював навчальний політ з сел. Соколовий. За попередньою інформацією, екіпаж залишив вертоліт за допомогою парашутів. Один пілот вже знайдений, він живий, його стан уточнюється", - написав мер Саратова в Telegram.
Нагадаємо, в Польщі в озеро впав вертоліт з українцями на борту, внаслідок чого постраждало кілька людей.