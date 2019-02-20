Сапери в 2018 році знешкодили 5 тисяч вибухонебезпечних предметів

Фахівці вибухотехнічної служби за рік провели понад шести тисяч виїздів

В течение 2018 года взрывотехники Национальной полиции изъяли и обезвредили пять тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что специалисты взрывотехнической службы вместе со служебными собаками провели более шести тысяч выездов на места происшествия. В частности, полицейские обнаружили 68,5 тыс. килограммов взрывчатых веществ и обезвредили пять тысяч опасных предметов, 19 из них - самодельные взрывные устройства.

Кроме того, за год было совершено около трех тысяч выездов. Более 400 раз специалисты взрывотехнической службы участвовали в следственных и оперативных мероприятиях. Более двух тысяч раз выезжали по сообщениям об угрозе взрыва. В частности, около 500 раз прибывали на место происшествия по информации об обнаружении неизвестных предметов.

Добавим, что в течение недели взрывотехники из подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям очистили от взрывоопасных предметов 44,61 гектаров территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили взрывчатку.