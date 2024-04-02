Саперы уничтожили ФАБ-500, который РФ сбросила на Донецкую область (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"Пиротехники ГСЧС Донбасса обезвредили авиабомбу ФАБ-500. Взрывоопасный предмет обнаружили на территории сельскохозяйственных угодий", - сказано в сообщении.

Как рассказали в МВД, саперы обезвредили бомбу, транспортировали ее к месту ликвидации и уничтожили.

Фото: саперы уничтожили ФАБ-500, который РФ сбросила на Донецкую область (t.me/mvs_ukraine)

ФАБ-500 – это разработанная во времена СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ПКС России. Оригинальная модель М-54 выпущена в 1954 году. Бомба неуправляемая и совместима с большинством моделей советских самолетов.

Именно такую бомбу российские оккупанты в марте 2022 года сбросили на 9-этажный жилой дом в Харькове из авиации. Тогда она не разорвалась, пробила крышу и осталась на техническом этаже.

Россия применяю ФАБы

Отметим, что 2 февраля российский самолет "потерял" авиабомбу ФАБ-500 во временно оккупированном городе Зимогорье Луганской области. Местных жителей эвакуировали.

Кроме того, россияне начали добавлять в универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) фугасные бомбы (ФАБ) самоликвидаторы. Это значительно усложняет их обезвреживание.

Ранее российская армия сбросила на город Купянск 10 авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования и коррекции. Две из них не взорвались, поэтому их ликвидировали саперы.

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