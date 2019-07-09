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САП погодила підозру Насалику за недостовірне декларування

Новини » Політика    09.07.2019 - 15:17
САП погодила підозру Насалику за недостовірне декларування
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Мова йде про дані в електронній декларації за 2016 рік

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) погодила проект підозри для вручення міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерел, мова йде про данні в електронній декларації за 2016 рік.

"Наразі йому погоджена підозра, яка може бути вручена через вказання недостовірних даних у декларації за статею 366-1 Кримінального кодексу. Але наразі підозра не вручена", - повідомив співрозмовник агентства.

Вранці сьогодні керівник САП Назар Холодницький заявив, що прокуратура погодила звинувачення одному з міністрів і кільком головам обласних державних адміністрацій. За його словами, зараз завдання детективів - належним чином вручити ці підозри.

Нагадаємо, раніше Кабмін видав розпорядження про відсторонення Вадима Мосійчука від виконання повноважень на посаді голови Державного агентства резерву. Він не задекларував фінансові зобов'язання перед банком за договором іпотеки. Сума зобов'язань на кінець звітного періоду становила понад 1 млн грн, повідомили в НАЗК.

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Новини України Ігор НасаликподозрениеСАП
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