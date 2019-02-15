В САП сумніваються у відкритті справи проти Тимошенко

У САП зазначили, що цю заяву на Тимошенко подають вже не перший раз

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вряд ли будет открывать дело против кандидата на президентских выборах 2019 Юлии Тимошенко. Об этом РБК-Украина сообщил источник в САП.

Источник отметил, что САП вряд ли будет открывать дело о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных Тимошенко.

"Мы уже свою позицию по этому поводу высказали еще в декабре. И суд ее поддержал. Фактически ЦПК (Центр противодействия коррупции, - ред.) запускает эту жалобу по третьему кругу. Потому что два предыдущих раза им отказали, и эти отказы отстояли в судах", - отметил источник.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что САП поручили рассмотреть возможность открытия дела на Тимошенко после того, как на имя генпрокурора Юрия Луценко поступило заявление о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Вчера стало известно, что Государственное бюро расследований открыло дело о возможном отмывании средств партией "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Журналисты проекта Bihus.Info в своем расследовании установили, что между финансовым отчетом партии и реальными взносами есть существенные несоответствия.