САП саботує розгляд у суді справи Мартиненко, - адвокат

Адвокат назвав дії САП "абсурдом"

Шевченківський райсуд Києва повернув у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для усунення недоліків обвинувальний акт у справі екс-депутата Миколи Мартиненка. НАБУ і САП всіма способами затягують розгляд цієї справи в суді. Про це заявив адвокат Петро Бойко, коментуючи підготовче засідання Шевченківського райсуду Києва по об'єднаній справі "Енергоатому" і Східного ГЗК, повідомила прес-служба колишнього депутата.

"САП передала в суд непрофесійно оформлений обвинувальний акт. І це після двох років гучних заяв НАБУ-САП про те, що вони зібрали якісь докази. Шевченківський райсуд повернув обвинувальний акт у САП для усунення недоліків. Можливо, що прокуратура навмисно припустилася помилки, щоб затягнути початок розгляду справи по суті. Але захист буде домагатися якнайшвидшого початку судового процесу. Ми хочемо розгляду справи по суті і впевнені у своїй перемозі", - сказав Бойко.

За словами адвоката, САП продемонструвала заангажованість і непрофесіоналізм на першому ж засіданні суду.

"На першому ж засіданні суду 21 червня антикорупційна прокуратура не раз продемонструвала свою заангажованість і непрофесіоналізм. САП пішла на безпрецедентний крок - намагалася по другому колу обмежити Миколу Мартиненка та інших фігурантів справи в їх правах вже після закінчення розслідування і після передачі справи у суд для розгляду по суті. Прокурор САП безпідставно вимагав встановити їм обмеження у вигляді додаткових зобов'язань, які існували до передачі справи до суду (у т. ч. - обмежити пересування). Хоча ці зобов'язання були давно скасовані судами як необґрунтовані", - зазначив Бойко.

Він назвав дії САП "абсурдом". "Наприклад, прокурори разом з НАБУ хотіли заборонити одним фігурантам справи спілкуватися з іншими, які разом знаходяться в залі суду. Тобто, якщо один з іншим привітався - це формально вже порушення своїх зобов'язань і тягне за собою покарання", - сказав адвокат.

"Суд відмовив у такому вимозі САП. Адже Микола Мартиненко раніше не порушив жодного накладеного на нього зобов'язання, нікуди не ховався і завжди повертався в Україну. У 2015 р. він добровільно відмовився від депутатського імунітету. І лише завдяки його тиску НАБУ і САП через 2 роки передали справу в суд. Тому що їм нічого було туди передавати", - підкреслив адвокат.