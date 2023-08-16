В САП рассказали, когда завершат следствие по делу экс-главы Верховного суда Князева

Правоохранители должны завершить следствие по делу о взятке бывшему главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву в начале осени 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя САП Александра Клименко на брифинге .

"Это уголовное производство действительно находится на завершающей стадии. Я думаю, что в начале сентября месяца мы уже завершим следствие в конкретно этом эпизоде, где сообщено о подозрении бывшему главе и его сообщнику", - сказал он.

При этом он отметил, что досудебное расследование других фактов, исследуемых в рамках уголовного производства по другим фактам коррупции и другим лицам, будет продолжаться.

Клименко также отметил, что телефон Князева уже разблокировали. Он находится в стенах НАБУ и детективы осуществляют его осмотр.

При этом, как сообщили детективы, телефон не будет доказательством именно в этом деле. Однако он может быть использован как доказательство в других производствах, связанных с Верховным судом.

Дело Князева

15 мая правоохранители поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. А на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Его также лишили должности главы суда.

18 мая ВСП дал разрешение на содержание под стражей Князева, а уже вечером его арестовали с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.

После этого суд уменьшил размер залога Князеву, теперь он составляет 75 млн гривен.

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