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САП просить суд арештувати 300 тис. доларів Насірова з рахунків в Британії

Новини » Політика    07.02.2019 - 15:52
САП просить суд арештувати 300 тис. доларів Насірова з рахунків в Британії
Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Суд оголосив перерву до 14 лютого

У Шевченківському районному суді міста Києва відбулось судове засідання у справі про обвинувачення екс-голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Романа Насірова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook

Як зазначається, прокурор САП подав клопотання про арешт майна обвинуваченого. Встановлено, що екс-голова ДФС щонайменше упродовж 3 років мав у розпорядженні кошти у сумі 297,7 доларів на рахунку у фінансовій установі на території Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Разом з тим, ці гроші не відображались у жодній з декларацій обвинуваченого під час його перебування на посадах державного службовця, за винятком декларації кандидата в президенти України, поданої одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів правоохоронними органами.

За результатами розгляду заявленого клопотання суд, на прохання сторони захисту, оголосив перерву до 11:00 14 лютого 2019 року для ознайомлення сторони захисту із клопотанням та підготовки пояснень.

Окрім цього у судовому засіданні стороною обвинувачення було зачитано 27 сторінок обвинувального акту, а усього – 462 сторінки.

Раніше повідомлялося, що екс-голова ДФС Роман Насіров упродовж трьох років приховував 300 тисяч доларів, які розміщені на його банківському рахунку у Великій Британії.

Нагадаємо, екс-глава Державної фіскальної служби України Роман Насіров 16 січня подав до Центральної виборчої комісії (ЦВК) документи для реєстрації кандидатом у президенти. 21 січня ЦВК зареєструвала Насірова кандидатом у президенти.

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