САП продовжила розслідування справи проти Павелко до серпня 2021 року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила терміни розслідування справи проти глави Української асоціації футболу Андрія Павелка. Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава САП Назар Холодницький.

За його словами, розслідування справи продовжено до серпня 2021 року.

"Коли починалося розслідування цієї справи, я вжив усіх заходів, щоб уникнути потенційного і реального конфлікту інтересів. Єдине, що я знаю, що в цій справі з штучним футбольним полям вже продовжено термін слідства до серпня 2021 року, здається", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, в червні 2018 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) початок розслідування відносно посадових осіб законодавчої і виконавчої гілок влади щодо можливих зловживань при виділенні коштів на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.

Влітку 2019 року НАБУ провело обшуки в будівлі Української асоціації футболу по справі про можливе зловживання при закупівлі робіт та послуг з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.