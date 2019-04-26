САП зізналася в небажанні встановлювати істину у "справі Мартиненка", - адвокат

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

У прес-службі Мартиненка заявили, що "вся країна побачила політичну заангажованість НАБУ"

Прокурор САП Олексій Скибенко в суді заявив, що "сторона звинувачення не зацікавлена у встановленні об'єктивної істини" по "справі Мартиненко". Про це повідомили в прес-службі екс-нардепа Миколи Мартиненка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еspreso.tv.

Як повідомляється, адвокат Петро Бойко зазначив, що під час засідання Шевченківського райсуду Києва 26 квітня САП "яскраво продемонструвала свою ангажованість у цій справі".

"Після консультацій з НАБУ прокурор Скибенко дуже агресивно і невмотивовано протестував проти клопотання захисту про призначення державної експертизи з ціною на продукцію чеської "Шкоди". Заява представника САП, що метою судового розгляду є встановлення об'єктивної істини" - це явка з повинною НАБУ і САП. Про яку об'єктивність сторони обвинувачення можна говорити, якщо вона публічно демонструє свою заангажованість і нехтує законом?", - сказав адвокат.

За його словами, ціна "Шкоди" була однаковою як для "Енергоатому", так і для інших країн - як до контракту, так і після. "Не дивно, що на етапі слідства НАБУ категорично відмовилося досліджувати ціну - а це ключовий момент у цій розпіареній справі. Адже не було завищення ціни - немає жодних правопорушень і відповідно немає справи. НАБУ повинно було закрити справу проти Миколи Мартиненка ще на досудовому етапі. Тому призначення судом експертизи про ціну – це катастрофа для НАБУ і САП", - зазначив Бойко.

"Над фальсифікацією цієї справи працювала не тільки слідча група НАБУ, але і весь його адміністративний апарат", - сказав адвокат. - Наприклад, "права рука" Ситника і його кум, керівник детективів НАБУ Калужінскій (якого Ситник нещодавно відправив у оплачувану відпустку після скандалу навколо оборонпрому) просив дати неправдиві свідчення проти Мартиненка, і про це є відеодоказ", - підкреслив адвокат.

На його думку, "НАБУ руками кишенькових активістів імені Шабуніна намагається дискредитувати експертизи з боку захисту і самих адвокатів. Тому НАБУ чудово усвідомлює всю провальність цієї справи. Єдина надія Ситника - це тиск на суддів", - сказав Бойко.

Прес-служба Мартиненко також зазначила: "вся країна побачила політичну заангажованість НАБУ - коли одні справи саботуються, а інші пан Ситник фальсифікує".