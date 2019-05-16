САП підозрює Лещенка в отриманні хабаря у вигляді квартири

Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження стосовно народного депутата України Сергія Лещенка. Про це повідомляє прес-служба САП у Facebook.

У САП посилаються на появу в ЗМІ публікацій стосовно Лещенка, а саме купівлі елітної квартири у центрі столиці за кошти, начебто отриманих в якості неправомірної вигоди. Відповідно інформації ЗМІ, народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі.

"З метою перевірки викладених у публікації фактів прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України та викликано на допит народного депутата Україна Сергія Лещенка", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у вказаному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України. САП здійснюватиме процесуальне керівництво.

Скандал з квартирою Сергія Лещенка почався у вересні 2016 року. Журналіст Андрій Дзіндзя оприлюднив інформацію, що Лещенко придбав нерухомість в центрі Києва. За словами Лещенка, кошти на квартиру - це його особисті заощадження, крім того, половину грошей він взяв в борг у Олени Притули (власниці видання "Українська правда"), ще частина коштів - гроші на той момент його дівчини Анастасії Топольської (на даний момент Топольська є дружиною нардепа).

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже реєструвала кримінальні провадження через квартиру нардепа Сергія Лещенка.