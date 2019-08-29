САП підготувала підозру заступнику міністра екології

Антикорупційні органи підготували підозру заступнику міністра екології та природних ресурсів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Повідомляється, прокурори САП погодили підозру заступнику міністра екології за фактом подання недостовірних відомостей у деклараціях. Зокрема, він навмисне не задекларував будинок і ділянку під Києвом загальною вартістю понад 5 млн гривень.

Зазначимо, САП не називає чиновника, проте сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки декларування недостовірної інформації у колишнього заступника міністра екології та природних ресурсів України Віктора Канцурака.

Нагадаємо, в березні співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему вимагання хабарів в особливо великих розмірах. Схема була організована посадовими особами Міністерства екології та природних ресурсів. Чиновники отримували гроші за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами від комерційних структур, які не мали виробничих потужностей для їх утилізації.