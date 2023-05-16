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САП подтвердила задержание главы Верховного суда Князева, подозрение готовят

Фото: председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев (facebook com supremecourt ua)
Автор: Наталия Гурковская

В САП подтвердили задержание председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокурора САП Александра Омельченко во время брифинга.

"В настоящее время задержан председатель Верховного суда и принимаются меры по проверке других лиц, их причастности к уголовному правонарушению. В настоящее время еще не вручили (подозрение, - ред.), поскольку УПК дает нам 24 часа для вручения сообщения о подозрении, оно готовится и будет вручено", - сказал он.

Прокурор отметил, что в настоящее время не сообщено о подозрении ни одному лицу, но два человека уже задержаны. Открыто производство по ч. 4 ст. 368 и ч. 4. ст. 369 УКУ (получение неправомерной выгоды и предложение и обещание такой выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. По информации источника РБК-Украина, на взятке поймали именно главу Верховного суда Украины Всеволода Князева. Речь идет о взятках в размере 2,7 миллиона долларов. Князев стал самым высоким по статусу чиновником Украины, пойманным на взятке.

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