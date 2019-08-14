САП оскаржила запобіжні заходи підозрюваних у справі "Роттердам+"

Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) було подано апеляційні скарги на рішення Солом'янського районного суду про обрання запобіжного заходу підозрюваним у справі "Роттердам+". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу САП.

Як повідомляється, апеляційна скарга про обрання запобіжного заходу була подана щодо колишнього начальника управління енергоринку НКРЭКУ Тараса Ревенко і чинного директора ДП "Оператор ринку" Володимира Євдокимова, який у період введення "Роттердам+" був членом НКРЭКУ.

Так, директору держпідприємства суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення майже 2 млн гривень застави. До іншого підозрюваного суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 2 млн гривень з покладанням певних процесуальних обов'язків.

"Не погоджуючись з зазначеними рішеннями суду, прокурорами САП оскаржено обрані запобіжного заходу до суду апеляційної інстанції. В апеляційних скаргах прокурори відзначають необхідність обрання запобіжного заходу у відповідності з роллю кожного у вчиненні вказаного злочину, а також розміру завданої шкоди, а саме екс-начальника управління енергоринку НКРЭКУ у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн гривень і діючому директору ДП "Оператор ринку" - утримання під вартою з 50 млн гривень застави", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 серпня суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Роттердам+" - колишньому начальникові відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Крім того, суд одного з підозрюваних у справі "Роттердам+" дозволив вийти з-під варти під заставу в 2 млн гривень. Це колишній член НКРЭКУ Володимир Євдокимов. Його підозрюють його у причетності до нанесення 18,83 млрд гривень збитків від впровадження формули "Роттердам+".