ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ та САП підтримують закон Зеленського про антикорупційний суд

Новини » Політика    17.07.2019 - 11:05
НАБУ та САП підтримують закон Зеленського про антикорупційний суд
Фото: директор НАБУ та голова САП (РБК-Україна)

НАБУ та САП зробили спільну заяву

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримують законопроект президента Володимира Зеленського щодо антикорупційного суду і закликають якнайшвидше ухвалити відповідний законопроект. Спільна заява опублікована у Facebook НАБУ.

У заяві говориться про те, що за чинним законодавством, до ВАКС мають скеруватися всі справи щодо корупції, від найнижчого до топового рівня службовців та посадовців. Значна кількість цих справ може заблокувати роботу 38 суддів. 

"Запропоновані президентом законодавчі зміни дозволяють усунути цю проблему та забезпечити ефективний судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців у розумні строки. Адже саме на це очікує українське суспільство", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що цей законопроект Зеленського закликало прийняти Раду представництво Європейського союзу в Києві. 

У законопроекті пропонується визначити, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України і закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зеленський вніс зміни у положення про військову службу на випадок введення воєнного стану Зеленський звільнив ще понад 20 голів РДА
Новини України Володимир ЗеленськийНАБУСАП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся