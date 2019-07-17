НАБУ та САП підтримують закон Зеленського про антикорупційний суд

Фото: директор НАБУ та голова САП (РБК-Україна)

НАБУ та САП зробили спільну заяву

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримують законопроект президента Володимира Зеленського щодо антикорупційного суду і закликають якнайшвидше ухвалити відповідний законопроект. Спільна заява опублікована у Facebook НАБУ.

У заяві говориться про те, що за чинним законодавством, до ВАКС мають скеруватися всі справи щодо корупції, від найнижчого до топового рівня службовців та посадовців. Значна кількість цих справ може заблокувати роботу 38 суддів.

"Запропоновані президентом законодавчі зміни дозволяють усунути цю проблему та забезпечити ефективний судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців у розумні строки. Адже саме на це очікує українське суспільство", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що цей законопроект Зеленського закликало прийняти Раду представництво Європейського союзу в Києві.

У законопроекті пропонується визначити, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України і закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.