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САП знову скерувала в ГПУ подання на Дубневича

Новини » Політика    20.02.2019 - 12:15
САП знову скерувала в ГПУ подання на Дубневича
Фото: Ярослав Дубневич (із відкритих джерел)

Проект подання направили до Генпрокуратуру 14 лютого

Спеціалізована антикорупційна прокуратура знову скерувала Генпрокурору Юрію Луценку подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича. Про це заявила начальник п'ятого відділу прокурорів САП Ольга Ярова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

За її словами, проект подання направили до Генпрокуратуру 14 лютого. Генпрокуратура поки не ухвалила рішення по документу.

Нагадаємо, УВК НАБУ проводить слідство за фактом можливої службової недбалості детектива під час розслідування кримінального провадження про розкрадання природного газу НАК "Нафтогаз України" на понад 1,4 млрд грн, так званої "газової справи Дубневичів".

Як писало РБК-Україна раніше, детективи НАБУ завершили розслідуваннятак званої "газової справи народних депутатів Ярослава і Богдана Дубневичів" про заволодіння природним газом НАК "Нафтогаз України" в розмірі понад 308 млн кубометрів на суму понад 1,4 млрд гривень.

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