Санкции Запада блокируют добычу и экспорт российского СПГ, - Bloomberg

Экономика Российской Федерации оказалась на удивление устойчивой к натиску западных санкций. Через два года после вторжения в Украину, экономика агрессора продолжает финансировать дорогую войну и поддерживать российского диктатора Владимира Путина. Однако несмотря на это, у экономики РФ есть сфера, где уже сформировалась реальная проблема.

Болезненные санкции

Проект "Арктик СПГ-2" (СПГ - сжиженный природный газ. - ред.), который ведет ПАО "Новатэк" в Карском море, является ключевой частью планов Москвы по увеличению экспорта топлива и пополнению госбюджета.

Компания уже несколько месяцев готова поставлять сжиженный природный газ на новые рынки, что является альтернативой некогда прибыльной торговли РФ с Европой через экспорт по трубопроводам. Однако новая масштабная операция стоимостью 25 млрд долларов фактически простаивает из-за санкций США. Это первый случай эффективной работы американских ограничений против российского энергетического комплекса.

Россия уже давно стремится увеличить свою долю на мировом рынке СПГ, однако война и последующее резкое падение сухопутного экспорта в Европу, усилили важность этих амбиций - Москва хочет к 2030 году увеличить производство СПГ втрое, добавив по меньшей мере 35 млрд долларов ежегодного дохода.

Благодаря старым операциям, Россия сейчас является четвертым крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире, но ограничения на флагманский проект "Арктик СПГ-2" ограничивают ее стремление двигаться дальше.

Еще больше Москва обеспокоена тем, что санкции создали основу для любых будущих усилий Запада, направленных на ограничение газовых доходов Кремля, нацелившись на такие проекты, как "Ямал" или "Сахалин-2" на Дальнем Востоке, которые все еще поставляют газ клиентам в Европе и Азии.

Арктические поставки российского СПГ в Арктику

Планы Москвы отправлять СПГ в Азию через Восточный морской путь были нарушены из-за нехватки ледоколов и санкций

Основатель Арктического института Малте Хумперт отметил, что санкции США "работают на удивление хорошо" и заблокировали "Арктик СПГ-2" еще до того, как он начал добычу газа и его доставку танкерами.

Администрация Джо Байдена ввела санкции против проекта "Арктик СПГ-2" в 2023 году. Покупатели в Китае и Индии - странах, которые покупали и торговали российской нефтью в обход действующих ограничений, - отказались покупать СПГ даже со скидкой. А юристы в Сингапуре и Лондоне отказались от участия в проекте.

Кроме того, российские суда для транспортировки СПГ стоимостью сотни миллионов долларов, застряли в сухих доках в Южной Корее - из-за санкций их никто не может их купить или арендовать.

В отличие от экспорта Россией нефти, несмотря на ограничения цены и другие ограничения, с помощью огромного "теневого флота" сжиженный газ транспортировать сложнее, в основном из-за более сложной технологии, необходимой для загрузки и транспортировки переохлажденного топлива.

Bloomberg отмечает, что Европейский Союз пока еще полагается на российский СПГ и неохотно ограничивает его импорт, но уже планирует ввести некоторые собственные санкции. Европа не запрещает напрямую экспорт российского топлива, но в ЕС идет дебаты, на которых обсуждается запрет использования портов ЕС для реэкспорта поставок российского СПГ в третьи страны.

Российские заводы по производству сжиженного газа в арктическом регионе очень удалены, поэтому топливо обычно сначала доставляется в Бельгию или Францию для реэкспорта в Азию или другой европейский порт. Ограничение этой практики приведет к тому, что судоходный флот РФ будет растянут до предела.

Россия была 4-м крупнейшим экспортером СПГ в мире в 2023 году

США не ввели санкции против существующих российских экспортных мощностей СПГ

"Мертвый в воде" СПГ

Совет национальной безопасности Белого дома начал обращать внимание на нарушение российских планов по расширению производства СПГ в 2023 году, примерно через год после начала войны. Группа чиновников вместе с Госдепартаментом и Минобороны США выбрали "Арктик СПГ-2" в качестве мишени, а затем передали пакет санкций в Министерство финансов.

На сегодняшний день, в рамках более широкого плана, направленного на блокирование Россией разработки любых новых энергетических проектов, которые могут принести существенные доходы, США хотят убедиться, что арктическое предприятие будет "мертвым в воде".

У чиновников Белого дома есть веские причины, чтобы нацелиться на этот объект, совладельцами которого являются правительство Японии, китайские государственные нефтяные компании и французская TotalEnergies. Хотя это и раздражает важных союзников, замораживание "Арктик СПГ-2" наносит вред Москве, вызывая лишь ограниченные волнения на мировых рынках природного газа. Не менее важным для администрации Байдена с приближением выборов, является сдерживание последствий для американских потребителей.

В этом проекте у Вашингтона есть и другие преимущества. Для торговли СПГ нужны дорогие специализированные суда, которые можно отслеживать с помощью спутниковых данных, что почти делает невозможным создание альтернативного флота. Хотя сегодня в мире существует около 7500 нефтяных танкеров разного размера, вся отрасль СПГ насчитывает около 700 судов.

Кроме того, для "Арктик СПГ-2" нужен уникальный тип судна, способный скользить по толстым льдам. Для операции были заказаны 21 танкер ледового класса, включая суда, принадлежащие южнокорейским компаниям Hanwha Ocean Co. и Mitsui OSK. Сейчас компании пытаются найти новых владельцев. Очевидно, что Россия может привлечь собственные мощности, и на судостроительном заводе "Звезда" строятся суда для перевозки СПГ, но даже их строительство затягивается из-за санкций США.

"Самым большим единственным сдерживающим фактором для развития проекта "Арктик СПГ-2", является наличие танкеров. Это слабое место в российской общей стратегии. Долгосрочные перспективы омрачает тот факт, что основная миссия, которая заключалась в разработке СПГ для Восточной Азии через Северный морской путь, на данный момент не является возможной", - сказал Тан Густафсон, профессор Джорджтаунского университета, который в течение десятилетий наблюдал за российской экспансией ископаемого топлива.

Россия владеет крупнейшей в мире долей природного газа, имея около 20% доказанных запасов, но ей все еще нужно превратить их в прибыль. Новые газопроводы сооружаются недостаточно быстро, чтобы переориентировать продажи, поэтому остается только сжиженный природный газ, который сам диктатор Путин определил как топливо будущего.

В Кремле рассчитывают с санкциями или без них экспортировать более 100 млн тонн СПГ в год к 2030 году, по сравнению с примерно 31 млн в 2023 году.

"Арктик СПГ-2" - не первый проект, который подвергся ограничениям, а ограничения на передачу технологий и оборудования для разведки углеводородов, введенные в 2014 году, стимулировали появление некоторых местных альтернативных проектов.

Впрочем, даже правительство РФ начинает признавать масштаб проблемы по мере того, как санкции накапливаются, а технологии медленно воспроизводятся. Данные в документе Министерства экономики, опубликованном в начале этого года, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, свидетельствуют о том, что по консервативному сценарию добыча может фактически стагнировать к 2027 году. Это означает, что "Арктик СПГ-2" не сможет быстро наращивать объемы добычи.

Завод таки заработал

В то же время, ни один из опрошенных агентством Bloomberg трейдеров и аналитиков не ожидал, что завод, который завершил строительство (и запустил лишь одну из трех технологических линий), выйдет на полную мощность, пока санкции остаются в силе.

Компания "Новатэк", которая стоит за всем этим, настаивает на своем. Основатель предприятия Леонид Михельсон, - четвертый самый богатый человек в России и близкий союзник Путина, - сумел в 2023 году завершить строительство первой очереди проекта "Арктический СПГ-2". Это произошло вопреки ожиданиям отрасли, что нехватка технологий будет сдерживать его реализацию. После выхода из проекта таких компаний, как французская Technip Energies, были созданы новые цепочки поставок, а детали и оборудование были привезены с машиностроительных заводов в Китае.

"Тот факт, что мы стали объектом санкций, является сигналом того, как они оценивают наши компетенции", - сказал Михельсон на XVI Веронском евразийском экономическом форуме в ноябре, вскоре после того, как проект попал под санкции.

В то же время, теперь основателю "Новатэк" нужно бороться с потенциальным уходом большего количества иностранных партнеров из-за усиления ограничений, а также искать клиентов.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, "Новатэк" нанял персонал в Китае, чтобы попытаться активизировать бизнес, а в феврале отправил чиновников в Индию. Однако никакие конкретные сделки пока не заключены.

Следующее испытание состоится летом, когда "Новатэк" планирует отправить свой первый груз сжиженного природного газа с "Арктик СПГ-2", воспользовавшись достаточно тонким для использования обычного судна льдом.

"Будут специальные рейсы, но они очень ограничены. Куда Россия пойдет дальше?", - задался вопросом Гумперт из Арктического института.