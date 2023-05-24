Санкции вызывают рост опасений бизнеса в Украине, - Politico

Так, генеральный директор "Смарт-Холдинга" Юлия Кирьянова заявила в комментарии, что украинские должностные лица высшего звена хотят заставить компанию согласиться на продажу за бесценок. В то же время противостоять опасно, "так как когда закон не действует, любой человек может быть преследован без причины".

Кирьянова считает, что война России против Украины используется влиятельными и связанными с политикой игроками в Украине для обогащения путем вымогательства, ограбления и ослабления соперников по бизнесу, а также возможности перераспределения корпоративных активов, частично путем лишения старой элиты ее состояния для формирования нового.

"Скоро появятся новые олигархи", - говорит она.

Кирьянова и другие руководители корпораций отмечают также, что "изменение порядка" привело к тому, что некоторые компании - включая "Смарт-Холдинг" - получили сомнительные уголовные обвинения или были внесены в список санкционных компаний на основе расплывчатых соображений национальной безопасности.

"Я считаю, что арест активов компании, заставивший ее остановиться по некоторым из своих ключевых сфер деятельности, нанес значительный ущерб Украине и ее экономике. Это нанесло вред репутации страны, является трагическим для тысяч сотрудников и их семей и абсолютно неоправданным с точки зрения безопасности государства", - сказала Кирьянова.

Она уверена, что все давление на бизнес со стороны государства происходит с целью заставить согласиться на продажу компании.

"За несколько часов до рейдов в компанию обратились с предложением купли-продажи ее долей в секторе природного газа от иностранных инвесторов - британских и американских - не имеющих истории в энергетическом секторе… Предложение - треть стоимости бизнеса - было отклонено", - рассказала СЕО Smart -Holding.

Представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в комментарии Politico также заявил, что в Украине сейчас ведется внутренняя коммерческая война, затрагивающая всех, от агробизнеса до ІТ-сектора.

Подобные шаги против более успешных компаний Украины вызывают удивление - не только в Киеве - и рискуют отпугнуть иностранных инвесторов, добавляя запутанную обеспокоенность проблемой коррупции в стране, добавляет Politico.