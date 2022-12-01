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Санкции ударят по РФ, но нужно терпение, - премьер-министр Литвы

Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (facebook.com/GiedreOna)
Автор: Константин Широкун

Евросоюзу нужно терпение, поскольку санкции против России за ее вторжение в Украину будут иметь эффект только в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мой посыл - нам нужно набраться терпения. Потому что нет санкций, которые могут отключить Россию в одночасье. Это невозможно, мы не должны ждать", - заявила Шимоните.

По ее словам, среди членов НАТО существует широкое согласие не принуждать Украину к переговорам, и призвала НАТО обеспечить противовоздушную оборону не только восточных членов НАТО, но и Украины.

По словам Симоните, тревогу усугубляет то, что соседняя Беларусь углубила свои тесные отношения с Россией и теперь полностью зависима от нее.

"Это больше похоже на провинцию, чем на суверенную страну... Возникает закономерный вопрос, насколько самодостаточен (президент Беларуси Александр – ред.) Лукашенко в решениях, которые он принимает", - добавила премьер-министр.

Ранее мы писали, что Британия ввела санкции против 22 чиновников, способствовавших и обеспечивающих мобилизацию в России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Украина ожидает от девятого пакета санкций против России. Тем временем главы МИД семи стран, недавно прибывших с визитом в Киев, также согласились усилить санкционное давление против страны-оккупанта.

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