Санкции ударят по РФ, но нужно терпение, - премьер-министр Литвы

Евросоюзу нужно терпение, поскольку санкции против России за ее вторжение в Украину будут иметь эффект только в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мой посыл - нам нужно набраться терпения. Потому что нет санкций, которые могут отключить Россию в одночасье. Это невозможно, мы не должны ждать", - заявила Шимоните.
По ее словам, среди членов НАТО существует широкое согласие не принуждать Украину к переговорам, и призвала НАТО обеспечить противовоздушную оборону не только восточных членов НАТО, но и Украины.
По словам Симоните, тревогу усугубляет то, что соседняя Беларусь углубила свои тесные отношения с Россией и теперь полностью зависима от нее.
"Это больше похоже на провинцию, чем на суверенную страну... Возникает закономерный вопрос, насколько самодостаточен (президент Беларуси Александр – ред.) Лукашенко в решениях, которые он принимает", - добавила премьер-министр.
Ранее мы писали, что Британия ввела санкции против 22 чиновников, способствовавших и обеспечивающих мобилизацию в России.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Украина ожидает от девятого пакета санкций против России. Тем временем главы МИД семи стран, недавно прибывших с визитом в Киев, также согласились усилить санкционное давление против страны-оккупанта.
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