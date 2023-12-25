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Санкции США привели к заморозке более 3 млрд долларов россиян на "СПБ Бирже"

Архивное фото: санкции США привели к заморозке более 3 млрд долларов россиян на "СПБ Бирже" (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенным Штатам Америки удалось с помощью санкций заморозить более трех млрд долларов на "СПБ Бирже".

Об этом заявила торговая платформа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

"Иностранные ценные бумаги объемом чуть более 3 млрд долларов заморозили после введения блокирующих санкций США 2 ноября", - говорится в заявлении.

Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что россияне сократили вложения в иностранные ценные бумаги с 7 млрд долларов в феврале 2022 года до 3 млрд долларов в ноябре 2023-го.

После того как "СПБ Биржу" внесли в черный список, торги на ней были прекращены. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило лицензию, отведя на завершение операций с площадкой три месяца. Срок истекает 31 января.

19 декабря "СПБ Биржа" сообщила о проблемах с разблокировкой клиентских активов, отметив, что американские контрагенты и контрагенты, имеющие связь с США, отказались руководствоваться лицензией OFAC из-за опасений попасть под вторичные санкции, поскольку та не охватывает такие операции.

"СПБ Биржа"

Российская биржа. Основана в 1997 году. После российского вторжения в Украину объем торгов иностранными ценными бумагами на бирже упал почти втрое, биржа запустила торги гонконгскими акциями.

Санкции против России

Напомним, США и союзники в 2023 году сосредоточились на мерах, которые помешают России уклоняться от санкций. В частности, в последнее время Вашингтон усилил меры против компаний, которые помогают Москве экспортировать нефть выше ценового потолка в 60 долларов.

В целом правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к 2030 году.

Недавно президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России.

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