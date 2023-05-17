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Санкции против РФ работают, но есть несколько моментов, которые нужно доделать, - Подоляк

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Украина, Среда 17 мая 2023 22:09
Санкции против РФ работают, но есть несколько моментов, которые нужно доделать, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Введенные против Российской Федерации санкции уже действуют, однако есть несколько моментов, которые украинские власти планируют доделать.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, для лучшего их действия необходимо:

  • закрыть любой транзит через Россию;
  • закрыть возможность через третьи страны обходить санкции;
  • закрыть корсчета определенных российских банков.

"И окончательно – убить российскую атомную отрасль. Вот в принципе этого будет достаточно, чтобы Россия окончательно осталась в Средневековье. Российская экономика не удержит всего этого", – заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, согласно данным Politico, 11 пакет санкций Евросоюза против России практически готов. В то же время, вероятно, на импорт российского трубопроводного газа вряд ли попадет под ограничения.

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