Санкции должны оказывать давление на частный сектор в России, - посол Японии

Страны "Большой семерки" продолжают санкционное давление на Россию. Санкции должны оказывать давление на частный сектор в России, чтобы он дважды подумал о поддержке войны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Как отметил посол, Россия начала неспровоцированную агрессию против Украины. "Так что именно Россия должна остановить эту войну. И в этом отношении G7, а также все больше и больше партнеров применяют более жесткие санкции в отношении России", - сказал он.

По его мнению, чтобы обрушить экономику, нужны не только санкции, но и другие средства, поскольку внутренняя экономика может выжить без торговли.

"Санкции должны вводиться, чтобы оказывать давление на частный сектор в России, чтобы он дважды подумал о поддержке этой войны", - добавил Кунинори.

Санкции против России

Напомним, страны "Большой семерки" ввели санкции против России после вторжения в Украину в 2022 году.

Европейский Союз уже одобрил 11 пакетов санкций. В частности, ограничения предусматривали запрещение экспорта в РФ товаров, которые можно использовать для производства оружия. Также в списки санкций внесли физические и юридические лица, ответственные за вторжение в Украину и помогающие продолжать войну.

ЕС намерен согласовать 12-й пакет антироссийских санкций уже на этой неделе, он буде включать новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в частности в отношении алмазов.