Санкции нужны для победы. Шмыгаль назвал важнейшие ограничения против России

Он отметил необходимость сохранения санкций против России и помощи Украине, поскольку война может затянуться.

"Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее закончить войну. Для этого международное сообщество должно жестко сохранять санкции в отношении России и усиливать их", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул важность санкций в отношении торговли газом и нефтью, а также блокировку поставок оружия и запчастей в Россию, заявив, что все мировые компании должны выйти из России.

Премьер также призвал финансово помочь Украине пережить зиму и восстановить свою электроэнергетику, дороги и водоснабжение.

"Мы не знаем, когда закончится война, но мы точно вернем всю нашу землю", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что санкции важны, но в конечном счете Украина должна победить с помощью оружейной поддержки.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в вопросе санкций в первую очередь следует сосредоточиться на российском оборонном комплексе.

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