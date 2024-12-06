Санкции постепенно подрывают российское производство оружия, - The Washington Post

Санкции Запада действуют. Они постепенно подрывают возможность России производить оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Соответствующее мнение высказали представители Соединенных Штатов. Некоторые из них говорили на условиях анонимности для обсуждения конфиденциальной разведки. Они отметили, что санкции работают на подрыв российского производства оружия таким образом, что будет препятствовать способности Москвы достигать своих целей на поле боя.
Кроме того, многие независимые эксперты сходятся во мнении, что санкции ухудшили качество российского оборудования и сделали цепи поставок более хрупкими.
WP ссылаюсь на слова американских чиновников и экспертов пишет, что Россия ежемесячно теряет больше танков и гаубиц, чем могут производить ее заводы. Постоянное давление в конце концов может заставить остановить некоторые конвейеры.
Напомним, уполномоченный президента по санкционной Влалислав Власюк сообщил в интервью РБК-Украина, что Украина предложила партнерам новый подход к введению ограничений для России.
В частности, подход состоит в том, чтобы не формировать новые санкционные пакеты, а дополнять уже существующие. На данный момент данная идея продвигается по ряду стран.
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