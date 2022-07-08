Санкційний план "Макфола-Єрмака" вже виконаний на 55%
Санкційний план дій групи Макфола-Єрмака щодо посилення санкцій проти російської федерації наразі виконано на 55%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Санкції проти рф посилюються. Вже 55% плану дій групи Макфола-Єрмака виконано", - зазначив Єрмак.
Він поінформував, що під санкціями опинився імпорт російського золота, G7 планує обмежити російську нафту, а відключення російських банків від SWIFT триває.
"Антиросійський санкційний зашморг - ось наша мета", - додав керівник ОП.
Нагадаємо, міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії була створена з ініціативи президента Володимира Зеленського.
У квітні група представила План дій щодо санкцій, який містить рекомендації для міжнародної демократичної спільноти стосовно комплексу подальших економічних заходів, спрямованих на примус російського керівництва до якнайшвидшого припинення війни в Україні та максимальне збільшення ціни агресії для росії.
План зосереджений на 10 ключових напрямах санкційної політики.
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