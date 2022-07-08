ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Санкційний план "Макфола-Єрмака" вже виконаний на 55%

Новость на русском →
П'ятниця 08 липня 2022 10:30
Санкційний план "Макфола-Єрмака" вже виконаний на 55% Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Санкційний план дій групи Макфола-Єрмака щодо посилення санкцій проти російської федерації наразі виконано на 55%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Санкції проти рф посилюються. Вже 55% плану дій групи Макфола-Єрмака виконано", - зазначив Єрмак.

Він поінформував, що під санкціями опинився імпорт російського золота, G7 планує обмежити російську нафту, а відключення російських банків від SWIFT триває.

Наступним кроком, за його словами, буде газове ембарго.

"Антиросійський санкційний зашморг - ось наша мета", - додав керівник ОП.

Нагадаємо, міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії була створена з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Очолюють групу керівник ОП Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), ексрадник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол.

У квітні група представила План дій щодо санкцій, який містить рекомендації для міжнародної демократичної спільноти стосовно комплексу подальших економічних заходів, спрямованих на примус російського керівництва до якнайшвидшого припинення війни в Україні та максимальне збільшення ціни агресії для росії.

План зосереджений на 10 ключових напрямах санкційної політики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Андрій Єрмак
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал