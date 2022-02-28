Санкції Заходу призвели до обвалу російського рубля

Курс долара 28 лютого виріс на 32% до 110 рублів за долар. Пізніше курс опустився до 95 рублів. На готівковому ринку курс зріс до 125 рублів.

Банк Росії підвищив ключову ставку c 28 Лютого з 9,5% до 20% річних. Цей захід пояснили "кардинальною зміною" зовнішніх умов для російської економіки.

ЦБ РФ також ввів "тимчасову заборону" на продаж цінних паперів від іноземних юридичних і фізичних осіб.

Крім того, з 28 лютого експортерів зобов'яжуть продавати валюту в розмірі 80% від виручки.

Торги на Московській біржі по більшості активів відкладені. Відкрито тільки валютний ринок.

Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз ввів санкції проти центрального банку Росії через вторгнення в Україну. Російському регулятору заборонені операції, пов'язані з управлінням резервами та активами. Таким чином, заморожені 630 млрд доларів резервів РФ.

Крім того, Великобританія також вирішила ввести санкції проти Банку Росії.

Згідно з даними Банку Росії на 30 червня 2021 року, На Долар США припадало 16,4% резервів, на Євро - 32,3%, на фунт Стерлінгів - 6,5%, на юань - 13,1%.