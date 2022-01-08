Санкції США проти Росії вдарять по всій споживчій електроніки, - NYT

Подібні санкції будуть поширюватися на телефони, комп'ютери, холодильники, посудомийні машини та іншу електроніку, в тому числі вироблену в Європі, Південній Кореї та інших зарубіжних країнах.

За даними NYT, місяць тому радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван створив міжвідомчу робочу групу, що відповідає безпосередньо йому і вивчає можливі заходи протидії на випадок нападу Росії в Україну.

До складу групи увійшли представники Ради з національної безпеки США, спецслужб країни, Міноборони, Держдепартаменти, Мінторгу, Міненерго та Міністерства національної безпеки.

Серед інших розглянутих санкцій джерела NYT відзначають:

заходи проти найбільших російських фінансових інститутів, що покладаються на міжнародні грошові перекази;

санкції на російські винищувачі, системи ППО і протисупутникової оборони і космічні системи;

обмеження на інноваційні технології, такі як штучний інтелект і квантові обчислення.

За даними видання, в минулі тижні Білий дім провів оцінку санкцій, накладених в Москву під час президентства Барака Обами у зв'язку з окупацією Криму. За її підсумками було зроблено висновок, що обмеження завдали шкоди російській економіці, але не досягли ключової стратегічної мети - змусити російську владу покинути Україну.

Говорячи про плановані обмеження на імпорт електроніки, європейські чиновники повідомили NYT, що неясно, чи будуть росіяни в разі неможливості купити товари звинувачувати в цьому президента Росії Володимира Путіна, або ж в цьому звинуватять США і їх союзників.