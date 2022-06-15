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Санкції для "Північного потоку-1" послаблять вплив РФ на Європу, - експерт

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Середа 15 червня 2022 14:51
Санкції для "Північного потоку-1" послаблять вплив РФ на Європу, - експерт Фото: санкції для "Північного потоку-1" послаблять вплив РФ на Європу (Paul Langrock)
Автор: Олександр Мороз

Санкції для "Північного потоку-1" значно послаблять позиції РФ у газовому шантажі. Також це дасть гарантії безпеки й транзиту для ГТС України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

"Для України стало б хорошою підтримкою рішення ЄС відмовитися від транзиту газу через "Північний потік". Якби вдалося зупинити прокачування газу по цьому газопроводу, український маршрут би став одним з основних по транзиту газу в ЄС. До того ж я не здивуюся, якщо РФ буде цілеспрямовано намагатися вивести з ладу українську ГТС, щоб спробувати проштовхнути ідею реанімації "Північного потоку - 2". А це - дуже поганий сценарій", - пояснив він.

За його словами, санкції для "Північного потоку-" підтримають Польща і країни Балтії: президент Польщі Анжей Дуда ще в березні закликав відмовитися від транзиту газу по цьому газопроводу. До того ж, ввести такі санкції ЄС зможе досить легко: для цього потрібно лише скасувати"винятки", неправомірно отримані оператором.

"За європейським законодавством, доступ до половини потужностей газопроводу потрібно надавати третім особам. Однак, для "Північного потоку-1" були зроблені винятки - всі поставки по ньому здійснює російська сторона. І скасування цих винятків з "Третього енергопакету", які були зроблені для газопроводу" Північний потік-1" раніше, це реальний сценарій", - підкреслив Прокіп.

Саме тому, резюмував він, українським політикам варто лобіювати ідею ввести санкції проти "Північного потоку" в сьомий санкційний пакет. І бути готовими до запеклого протистояння Москви в цьому питанні.

Нагадаємо, в березні компанія ДТЕК і державні НАК "Нафтогаз України" і НЕК "Укренерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією в паливно-енергетичній сфері.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний спосіб зупинити російську агресію - позбавити Кремль джерел фінансування. Тому іноземний бізнес повинен покинути Росію зараз, починаючи з енергетичного сектора.

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