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Санкції проти Росії: США і союзники запустили групу для арешту активів

Фото: Мінфін США (flickr com)
Автор: Сергей Новиков

США та їх союзники через війну Росії проти України дали старт роботі міжнародної цільової групи, яка працюватиме над пошуком і арештом активів російських еліт та олігархів. А також над їх кримінальним переслідуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Повідомляється, що сьогодні пройшли переговори в рамках створення цієї міжнародної робочої групи. До неї увійдуть представники Мінфінів, Мін'юстів та Міністерств внутрішніх справ наступних країн:

  • США
  • Австралія
  • Канада
  • Німеччина
  • Японія
  • Великобританія
  • Франція
  • Інші країни Євросоюзу

Цільова група буде використовувати всі повноваження для збору та обміну інформацією з метою введення санкцій, заморозки активів, конфіскації майна та кримінального переслідування російських олігархів і представників еліт.

Мінфін США зазначає, що ця робота вже принесла плоди, оскільки за останні три тижні було заарештовано низку судів російських фізичних і юридичних осіб, які перебувають під санкціями. Вартість заарештованих яхт оцінюється в сотні мільйонів доларів.

"Ми вже працюємо з міжнародними партнерами над заморожуванням і конфіскацією майна, що належить російським олігархам, які перебувають під санкціями по всьому світу. Ми будемо продовжувати роботу, щоб вжити всіх необхідних заходів проти тих, чиї злочинні дії дозволяють російському уряду продовжувати несправедливу війну проти України", - зазначив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Італія заарештувала комплекс будівель на Сардинії, який частково належить російському олігарху Петру Авену.

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