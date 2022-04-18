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Санкції проти Росії потроху збивають її зазнайство й зіб'ють остаточно, - Подоляк

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Санкції проти Російської Федерації сильно б'ють по її зазнайству. Найбільшого удару завдадуть енергетичні ембарго.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ми чудово розуміємо, що росіянам у їхній нинішній країні-таборі пайку та інше харчування можна суттєво врізати. Потерплять. На те він і табір. Але все-таки санкції потроху збивають пиху. І зіб'ють остаточно. Особливо якщо, а головне – коли все-таки запрацюють прямі та непрямі енергетичні ембарго", - заявив радник голови Офісу президента.

Як відзначив Подоляк, керівник російського Центробанку Ельвіра Набіулліна вже попередила громадян про велику кризу, яка ось-ось "відчинить двері". Також вона відзначила, що період, коли економіка може продовжувати жити на запасах вже скінченний та спливе у 2-3 кварталі поточного року.

"По-друге, найближчим часом РФ остаточно перестане стримувати інфляцію. Для цього просто не буде ресурсів. І ціни дуже сильно зростуть. Водночас виникнуть системні дефіцити", - додав Подоляк.

За словами Набіулліної, через санкції Росія одразу залишилась з половиною своїх золотовалютних резервів.

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